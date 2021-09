நாட்டில் முதன்முறை.. என்.டி.ஏ தேர்வுக்கு பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.. வெளியானது அறிவிப்பு..முழு விவரம்

Jobs

oi-Rayar A

டெல்லி: உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமி தேர்வுக்கு(என்.டி.ஏ) பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. திருமணமாக பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

ராணுவம், கடல் மற்றும் விமானப் படைகளில், வீரர்களுக்கான நிரந்தர பணியில் சேர, என்.டி.ஏ., எனப்படும் தேசிய ராணுவ அகாடமி நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த தேர்வு, ஆண்டுக்கு இருமுறை நடைபெறுகிறது.

எட்டிப்பார்த்து ஏக்கம் ஊட்டும் சிவாங்கி... பளபளக்கும் அழகைப் பார்த்து கலகலக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

A notice has been issued that women can apply for the National Defense Academy Examination (NDA) as per the Supreme Court order. It has been said that only women should apply for marriage