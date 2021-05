மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.. சென்னையில் உள்ள தபால் அலுவலகத்தில் அருமையான வேலைவாய்ப்பு

Jobs

சென்னை : சென்னையில் உள்ள தபால்துறை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கார் டிரைவர் மற்றும் திறன் சார் பணியாளர்கள் ( skilled artisans) பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது

பெயிண்டர், டயர்மேன், மெக்கானிக் எலக்ட்ரீசின், பழுது நீக்குபவர் (copper & tinsmith) உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு மொத்தம் 10 காலியிடங்கள் உள்ளன. இதேபோல் 25 டிரைவர் பணியிடங்கள் உள்ளது.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்: 18 வயத முதல் 30 வயது உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம், (01.07.2020ன்படி)

ஊதிய விவரம்: 19900- 63200 மற்றும் கூடுதல் படிகள்

