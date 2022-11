மாதஊதியம் ரூ.34,000.. வருமான வரித்துறையில் வேலைவாய்ப்பு.. 10, டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: வருமான வரித்துறையில் மாதம் சம்பளம் ரூ.34 ஆயிரம் கிடைக்கும் வகையில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கு 10, டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வருமான வரித்துறை செயல்பட்டுள்ளது. இங்கு திறமையான விளையாட்டு வீரர்கள் கோட்டா உள்பட பல்வேறு வகைகளில் ஆட்சேர்ப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் வருமான வரித்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கான விளையாட்டு வீரர்களுக்கான கோட்டாவில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Various posts are to be filled in the Income Tax department with a monthly salary of Rs.34 thousand. Candidates who have completed 10th degree can apply for this.