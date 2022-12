ரூ.69,000 மாத ஊதியம்.. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு.. சென்னையிலேயே பணி..சூப்பர் வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆபிசர் பிரிவில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்க விண்ணப்பம் செய்பவர்களுக்கு மாதம் சம்பளமாக ரூ.49 ஆயிரம் முதல் ரூ.69 ஆயிரம் வரை கிடைக்கும்.

இந்தியாவில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளில் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியும் ஒன்றும். சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் இந்த வங்கிக்கு நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் கிளைகள் உள்ளன.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Indian Overseas Bank is going to fill various vacancies in Specialist Officer category. Those applying for this job will get a monthly salary of Rs.49 thousand to Rs.69 thousand.