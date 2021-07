விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை... நாளை நேரடியாக நேர்காணல்.. அதுவும் TANUVAS பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

Jobs

சென்னை: தமிழ்நாடு கால்நடை மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Junior Research Fellow, Field worker/ Scientific Administrative Assistant பணிகளுக்கு சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் Vaccine Research Centre-Bacterial Vaccine, 2வது மாடி, Central University Laboratory (CUL) Building, TANUVAS, மாதவரம் மில்க் காலனி , சென்னை-600 051 என்ற முகரியில் நாளை நேர்காணலில் பங்கேற்கலாம்.

காலிப்பணியிடங்கள்: Junior Research Fellow, Field worker/ Scientific Administrative Assistant பணிகளுக்கு 02 இடங்கள் காலியாக உள்ளது.

வேலை தரும் நிறுவனம் TANUVAS

பணியின் பெயர் Junior Research Fellow, Field worker/ Scientific Administrative Assistant

காலி பணியிடங்கள் 02

Field worker/ Scientific Administrative Assistant - 50 வயது

மாத சம்பளம் : Rs. 18000+HRA

Junior Research Fellow - 35 வயது

ஊதியம் ரூ.31,000 +HRA

கல்வித் தகுதி:

post Graduate Degree & Graduate தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.மேலும் விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பினை அணுகி தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

விண்ணபிக்க கடைசி தேதி 23.07.2021

விண்ணப்பிக்கும் முறை : Interview

விண்ணப்பிக்கும் முறை: வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நாளையே கடைசி நாள் என்பதால் விருப்பமுள்ளவர்கள் 23.07.2021 அன்று Vaccine Research Centre-Bacterial Vaccine, 2வது மாடி, Central University Laboratory (CUL) Building, TANUVAS, மாதவரம் மில்க் காலனி , சென்னை-600 051 என்று முகவரியில் நடக்கும் நேர்காணலில் அசல் ஆவணங்களுடன் கலந்துக்கொள்ளலாம். கூடுதல் தகவலுக்கு vrcbv@tanuvas.org.in இமெயில் மூலமோ அல்லது 044-25551544 தொலைப்பேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

A walk-in-interview would be conducted for the following Junior Research Fellow, Field worker/ Scientific Administrative Assistant posts under the DBT funded subproject on “Validation, Regulatory compliance and translation of Vaccine and molecular diagnostics for Duck Plague” at Vaccine Research Centre-Bacterial Vaccine, Centre for Animal Health Studies, TANUVAS, Madhavaram Milk Colony, Chennai-600 051.