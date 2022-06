ரூ.63 ஆயிரத்தில் அரசு வேலை! தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் பணியாற்ற வாய்ப்பு! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் டெக்னீசியன் பிரிவில் பல்வேறு பணிகளுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. பணிக்கு தேர்வாகும் நபருக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.19,900ம், அதிகபட்சமாக ரூ.63 ஆயிரம் வரை மாத சம்பளம் கிடைக்கும்.

தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் டெக்னீசியன் பிரிவில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பான முறையான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

5 வகுப்புகளுக்கு ஒரு ஆசிரியர்! பின் அரசு பள்ளியில் உலக தர கல்வி எப்படி வரும்? அன்புமணி ராமதாஸ் சாடல்

தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் டெக்னீசியன் பிரிவில் மொத்தம் 79 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.

English summary

Announcement for various jobs in the Technician Division at the National Physical Laboratory. The person selected for the job will get a minimum monthly salary of Rs 19,900 and a maximum of Rs 63,000.