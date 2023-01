மாதஊதியம் ரூ.35,000 டூ ரூ.85,000.. சென்னையிலேயே அரசு பணி.. அழைக்கும் தமிழக க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள ‛க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி' யில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் படி பைனான்ஸ் ஆபிசர், டெக்னிக்கல் ஆபிசர், அட்மின் ஆபிசர், அட்மின் அசோசியேட்ஸ், அட்வைசர் ஆகிய 5 பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாத சம்பளமாக குறைந்தபட்சம் ரூ.35 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.85 ஆயிரம் வரை பெற முடியும்.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் புதிதாக 'க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி' துவங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை 'பசுமை காலநிலை மாற்ற இயக்கம்' என அழைக்கலாம். காலநிலை மாற்றத்தால் ஒவ்வொரு நாடுகளும் பல இடர்பாடுகளை சந்தித்து வருகிறது. இதனை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக உலக நாடுகள் முயன்று வருகின்றன.

இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல. மத்திய அரசு சார்பில் காலநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தான் ஒரு மாநில அரசாக தமிழ்நாடு ‛க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி'யை துவங்கி உள்ளது. இந்த கம்பெனியில் தற்போது காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A notification has been released to fill the vacant posts in the newly started Green Climate Company by the Government of Tamil Nadu. According to this notification, the vacant posts are to be filled in 5 categories namely Finance Officer, Technical Officer, Admin Officer, Admin Associates, Advisor. Aspirants can get a minimum monthly salary of Rs.35 thousand to a maximum of Rs.85 thousand.