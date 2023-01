வேளாண் தோட்டகலைத்துறையில் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு.. கைநிறைய சம்பளம்!

Jobs

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் விவசாயம் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறையில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.37,700 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 700 வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள பல்வேறு அரசு பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு தமிழக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் குரூப் 1 முதல் குரூப் 8 வரையிலான தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு அரசு பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

TNPSC has released a notification to fill the vacant posts in Agriculture and Horticulture. The candidates will be paid a monthly salary of Rs. 37,700 to a maximum of Rs. 2 lakh 5 thousand 700.