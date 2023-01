டிகிரி முடித்தவரா நீங்கள்? மாத சம்பளம் ரூ.48,000 டூ ரூ.89,000 .. யூனியன் வங்கியின் சூப்பர் வேலை!

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு பொதுத்துறையின் கீழ் நாட்டின் பல இடங்களில் யூனியன் வங்கி இயங்கி வருகிறது.

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தியாவில் செயல்பட்டு வரும் வங்கிகளில் ஒன்றான யூனியன் வங்கியில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டிகிரி முடித்தவர்கள் முதல் சார்டர்ட் அக்கவுண்ட் முடித்தவர்கள் வரை அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாத சம்பளமாக குறைந்த பட்சமாக ரூ.48 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.89 ஆயிரம் வரை வரை வழங்கப்பட உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றாக யூனியன் வங்கி உள்ளது. மகாராஷ்டிரா மாநில தலைநகரான மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு இந்த வங்கி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த வங்கிக்கு நாட்டின் பல இடங்களில் கிளைகள் உள்ளன.

இந்நிலையில் தான் யூனியன் வங்கியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

மாதஊதியம் ரூ.35,000 டூ ரூ.85,000.. சென்னையிலேயே அரசு பணி.. அழைக்கும் தமிழக க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி!

English summary

Union Bank, one of the banks operating in India, has released a notification to fill a large number of vacant posts. Anyone from degree completion to chartered account holders can apply. The minimum monthly salary of Rs.48 thousand to the maximum of Rs.89 thousand will be given to the candidates.