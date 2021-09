அடியா இல்ல இடியா.. யார் இந்த வெங்கடேஷ் ஐயர்? எம்பிஏ, சிஏ படிச்சிட்டு கிரிக்கெட் ஆடும் குட்டி கங்குலி

Abu Dhabi

அபுதாபி: இத்தனை நாளா எங்கப்பா போயிருந்தீங்க.. இந்த அடி அடிக்குறீங்களே இதற்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க.. சொல்லுங்க.. சொல்லுங்க.. என பாட்ஷாவிடம் கேட்கும் தம்பி கதாப்பாத்திரம் போல கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள்.

ஏனென்றால் மொத்தமே 2 ஐபிஎல் மேட்சில், ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகத்தையும் உற்றுப் பார்க்க வைத்து விட்டார் இந்த "குட்டி கங்குலி."

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக்கு எதிராக, தனது முதல் போட்டியிலேயே, 27 பந்துகளில் 41 ரன்கள் குவித்தபோதே, யாருப்பா இவரு, என்று ரசிகர்கள் புருவம் உயர்த்தினர். ஆனால் நேற்று, மும்பைக்கு எதிராக அதுவும், உலகத்தரம் வாய்ந்த பும்ரா, பவுல்ட், மில்னே போன்றோரை எதிர் கொண்டு, 30 பந்துகளில் 53 ரன்கள் விளாசி டபுள் ட்ரீட் கொடுத்துவிட்டார் வெங்கடேஷ் ஐயர்.

Venkatesh Iyer Bio Detail In Tamil: After completing his B.Com, Venkatesh Iyer studied MBA Finance. And not more than that he cleared the CA Intermediate exams. But from an early age, he had an insatiable passion for cricket and realized that his studies and work were a hindrance.