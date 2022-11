பயங்கரம்! நில அபகரிப்புக்கு எதிர்ப்பு.. தாய் - மகளை உயிருடன் புதைத்த கும்பல்.. ஆந்திராவில் 'ஷாக்'

News

oi-Jackson Singh

அமராவதி: ஆந்திராவில் ஒரு ஏழைக் குடும்பத்தின் நிலத்தை அரசியல் செல்வாக்கு படைத்த நபர்கள் அபகரித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், தாயையும், மகளையும் குழித்தோண்டி உயிருடன் புதைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தை எதேச்சையாக பார்த்த ஒருவர், ஊர் மக்களுக்கு தகவல் அளித்ததன் பேரில் அவர்கள் அங்கு வந்து இருவரையும் மீட்டனர்.

இருவரையும் உயிருடன் புதைக்க முயன்றதற்கு வீடியோ ஆதாரம் உள்ள போதிலும், போலீஸார் இது தெரியாமல் நிகழ்ந்த விபத்து என மழுப்புவதுதான் பெரும் கொடுமையாக உள்ளது. இந்தக் கொடூர சம்பவம் குறித்து இங்கு காண்போம்.

சூரியன், சந்திரனை பாம்புகள் விழுங்குமா..சந்திர கிரகணம் பற்றி உலா வரும் நம்பிக்கைகள்

English summary

Most horrifying incident in Andhra, mother and daughter were dumped alive in mud as they oppose their land being grabbed by miscreants.