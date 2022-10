பரோட்டாவுக்கு 18% ஜிஎஸ்டியா?.. மோடி பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும்.. புள்ளி விவரங்களுடன் ராகுல் அட்டாக்!

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி, வேலை வாய்ப்பு இன்மை 45 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு உயர்ந்து இருப்பது ஏன்? என்றும் பரோட்டாவிற்கு 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி ஏன்? என்றும் இதற்கெல்லாம் பிரதமர் மோடி பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் எனவும் கேட்டுள்ளார்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும், எம்பியுமான ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடா யாத்திரை என்ற பெயரில் ஒற்றுமை நடைபபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

இதற்காக கடந்த மாதம் 7-ஆம் தேதி தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரியில் நடைபயணத்தை தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி. இங்கு மக்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தி அடுத்ததாக கேரளாவில் நடைபயணம் மேற்கொண்டார்.

English summary

Congress MP Rahul Gandhi, who is on a walk in Karnataka, why is unemployment at a 45-year high? Why 18 percent GST for Parotta? He also asked Prime Minister Modi to answer all this.