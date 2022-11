கர்நாடகாவில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு: ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் 2 பேர் சஸ்பெண்ட்..தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடந்ததாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் 2 பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் கர்நாடகாவின் மாநில தலைநகர் பெங்களூருவில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடைபெற்று இருப்பதாக வெளியான தகவல் அம்மாநிலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மாநிலத்தின் தலைநகராக உள்ள பெங்களூருவிலேயே வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு என்ற குற்றச்சாட்டு நாடு முழுவதும் கவனம் பெறும் செய்தியாக மாறியது.

தேர்தல் ஆணையர் விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றம் அதிகார வரம்பிற்குள் நிற்குமாறு மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் வாதம்

In Karnataka, the election commission has suspended two IAS officers in the wake of allegations of corruption in the voter list in favor of the ruling BJP government.