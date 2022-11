ஊருக்குள் புகுந்த சிறுத்தை.. ஊளையிட்டு ஓடிய மக்கள்.. விரட்டி விரட்டி தாக்கிய சிறுத்தை..மைசூரில் ஷாக்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் மைசூரில் ஊருக்குள் புகுந்த சிறுத்தை மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற நபரை பாய்ந்து தாக்கியது. இதில் அந்த நபர் மோட்டார் சைக்கிளுடன் விழுந்து காயமடைந்தார். இதுதவிர வனத்துறையினர் உள்பட பொதுமக்கள் பலரையும் சிறுத்தை விரட்டி விரட்டி தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பான ஷாக் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் வனவிலங்குகள் அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் கர்நாடகாவும் ஒன்று. குறிப்பாக கர்நாடகா மாநிலம் சாம்ராஜ்நகர், மைசூர் மாவட்டங்கள் வனப்பகுதிகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன.

இதனால் வனப்பகுதியையொட்டிய கிராமங்களுக்குள் அடிக்கடி யானைகள், சிறுத்தை, புலி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் நுழைவது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ளது.

பாரிஸில் காதல் மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்றிய அஜய் கிருஷ்ணா... வேற லெவல் வளர்ச்சிதான்

English summary

In Mysore, Karnataka, a leopard entered the town and attacked a man on a motorcycle. In this, the man fell off the motorcycle and was injured. Apart from this, the incident where the leopard chased away and attacked many civilians, including forest officials, has created a lot of excitement. The related shock video has been released.