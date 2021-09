விஜய்சேதுபதி பட பாணி.. மகன் செய்த தடலாடி.. ஏமாந்து போன அப்பா.. மிரண்ட போலீஸ்

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: பெங்களூரு நகரில் போலீசாரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய சம்பவத்தை 20 வயது இளைஞர் செய்திருக்கிறார். தனது தந்தையிடம் இருந்து ரூ .5 லட்சம் பறிப்பதற்காக தன்னை யாரோ கடத்திவிட்டதாக நாடகம் ஆடியிருக்கிறார்.

3 லட்சம் கடன் வாங்கி பிராண்டட் ஆடைகள் மற்றும் மொபைல் போன்கள் வாங்குவது, நன்றாக சாப்பிடுவது என காதலியுடன் ஜாலியாக இருந்த இளைஞர், அதை கட்ட முடியாமல் தவித்த நிலையில் தந்தையிடம் கடத்தல் நாடகத்தை அரங்கேற்றி மாட்டிக்கொண்டுள்ளார். விஜய்சேதுபதி நடித்த சூது கவ்வும் படம் பாணியில் நடந்த இந்த சம்பவம் பெங்களூருவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பெங்களூருவில் உள்ள மஹாலக்ஷ்மிபுரத்தில் வசிப்பவர் மக்தூம் ஷாப் (20வயது) இளைஞர். இவர் பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஊழியராக வேலை செய்து வருகிறார்.

In yet another shocking incident, a 20-year-old man allegedly staged his own kidnapping to extort Rs 5 lakh from his father. In order to fulfill his wishes for branded clothes and mobile phones, the youth took a loan of Rs 3 lakh.