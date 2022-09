பாலியல் தொல்லை: போக்சோவில் கைதான கர்நாடக மடாதிபதி.. திடீர் நெஞ்சுவலியால் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட்

Bangalore

பெங்களூரு: மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில், 14 நாள் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்ட மடாதிபதி சிவமூர்த்தி முருகா சரணருவுக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து சித்ரதுர்கா மாவட்ட மருத்துவமனையில் மடாதிபதி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம் சித்ரதுர்காவில் உள்ள முருக மடத்தின் மடாதிபதியாக இருப்பவர் சிவமூர்த்தி முருகா சரணரு.

இவர் நடத்தி வரும் மடத்தின் பள்ளியில் படித்து வரும் இரு மாணவிகள் சிவமூர்த்தி முருகா சரணரு மீது பாலியல் புகார் அளித்தனர்.

மடாதிபதி மீது பாலியல் புகார்.. விடுதி வார்டனிடம் போலீஸ் தீவிர விசாரணை.. கர்நாடகாவில் பரபரப்பு!

English summary

Abbot Sivamurthy Muruga Saranaru, who was remanded in court custody for 14 days in the case of sexually harassing female students, reportedly suffered from chest pain. The abbot has since been admitted to the Chitradurga District Hospital.