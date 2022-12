இந்து பெண்ணுடன் என்ன பேச்சு? இஸ்லாமியர் மீது சரமாரி தாக்குதல்! கர்நாடகாவில் பஜ்ரங்தள் அட்டகாசம்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் பேருந்தில் இந்து பெண்ணிடம் பேசியதற்காக இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தட்சின் கன்னடா மாவட்டத்தின் மூடிபித்ரே பகுதியில் நேற்றிரவு இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அதாவது இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகள் பலர் இறங்கி இருக்கின்றனர்.

அப்போது இந்து மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் தனது பேகை 45 வயதான இஷாக் எனும் நபரிடம் கொடுத்து கீழிறக்கி வைக்க சொல்லியுள்ளார்.

English summary

A man belonging to the Muslim community was severely beaten for speaking to a Hindu woman in a bus in the state of Karnataka.