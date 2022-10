பெங்களூரின் டேஞ்சர் மண்டலம்.. உயிரை குடிக்கும் அவுட்டர் ரிங் ரோடு! ஐடி ஊழியர்கள் அதிகம் உலாவும் இடம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் ஐடி நிறுவனங்கள் அதிகம் உள்ள ஓஆர்ஆர் எனும் அவுட்டர் ரிங் ரோட்டில் தான் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் அதிக விபத்துகள் நடந்துள்ளதாக அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அந்த ரோட்டை பயன்படுத்தும் ஐடி ஊழியர்கள் உள்பட அனைத்து தரப்பு மக்களும் கவனமாக செல்ல வேண்டும் என போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

பெங்களூர்.. இந்தியாவின் சிலிக்கான் சிட்டி எனும் புனைப்பெயருடன் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் இங்குள்ள ஐடி நிறுவனங்கள் தான்.

பிரபலமான ஐடி நிறுவனங்கள் பெங்களூரில் செயல்பட்டு வருவதால் ஆண்டுதோறும் மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

A shocking report has come out that most of the accidents causing casualties have taken place on ORR, the outer ring road where there are many IT companies in Bengaluru. Due to this, the police have warned that people from all walks of life, including IT employees, who use the road, should be careful.