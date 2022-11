தொங்கு தோட்டம்.. பசுமை சுவர்.. பிரமிக்க வைக்கும் பெங்களூர் விமான நிலையம்.. பிரமாண்டத்தின் உச்சம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்து பெங்களூர் விமான நிலையத்தின் 2வது முனையம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. தொங்கு தோட்டம், பசுமை சுவர், மூங்கில் பயன்பாடு, கலைநயமிக்க வடிவம் என பயணிகளை கவரும் வகையில் உள்ள இந்த விமான நிலையம் உலகில் மிகச்சிறந்ததாக மாறும் என பலரும் புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய சர்வதேச விமான நிலையங்களில் பெங்களூர் முன்னணியில் உள்ளது. இந்த விமான நிலையம் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விமான நிலையத்துக்கு ஆண்டுதோறும் வந்து செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் விமான பயணிகளின் வசதிக்காகாக 2வது முனையம் (டெர்மினல்) அமைக்கப்பட்டது.

English summary

Bangalore Airport's Terminal 2, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, has grabbed everyone's attention. Hanging garden, green wall, use of bamboo, artistic design to attract passengers, this airport is being hailed by many as the best in the world.