உஷார்... பெங்களூரில் திடீரென அதிகரிக்கும் கொரோனா! அடுக்குமாடிகளில் வசிப்போர் அதிகம் பாதிப்பு!

பெங்களூர்: பெங்களூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. மாநகராட்சியின் கிழக்கு மற்றும் மகாதேவபுரா மண்டலங்களில் அதிகமானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தினசரி பாதிப்பு 100யை நெருங்கி வருகிறது. குறிப்பாக குடிசை பகுதியினரை விட வில்லா, அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக அதிகாரி கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா 3 அலைகளாக தாக்கியுள்ளது. இதில் கோடிக்கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு, ஏராளமானவர்கள் பலியாகி உள்ளனர். அதன்பிறகு சமீபத்தில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வந்தது.

இந்நிலையில் தான் சில நாட்களாக குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்க துவங்கியுள்ளது. குறிப்பாக தலைநகர் டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு உயர்ந்து வருகிறது.

English summary

bangalore sees sharp rise in new Covid cases after days of flat line. In BBMP Mahadevapura Zone Health officer says ‛‛Most of isolated cases are from villas and apartments and We didn’t see any cases in the slums. There are no clusters either’’.