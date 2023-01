‛ChatGPT’.. பெங்களூர் பல்கலைக்கழகங்களில் பயன்படுத்த மாணவர்களுக்கு தடை.. ஏன் தெரியுமா? பரபர பின்னணி

சாட் ஜிபிடி ஆர்டிபிசியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ஸை பயன்படுத்தி அமெரிக்காவில் மாணவர்கள் தேர்வு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதால் பெங்களூரில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் அதனை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூர்: இணையதள உலகில் தற்போது ஆர்டிபிசியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பயன்பாடு என்பது அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போது ChatGPT அனைவரின் புருவத்தையும் உயர்த்த செய்துள்ளது. அனைத்து கேள்விகளுக்கு உடனடியாக விரிவாக, புரியும் வகையில் பதில் அளிப்பதோடு, மாணவர்கள் தேர்வெழுத உதவும் என்பது தான் இதன் சிறப்பம்சமே. அமெரிக்காவில் ChatGPT பயன்படுத்தி தேர்வெழுதி முறைகேடு நடந்த நிலையில் பெங்களூரில் உள்ள 2 பல்கலைக்கழங்கள் உள்பட 3 கல்வி நிறுவனங்கள் அதனை பயன்படுத்த தடை விதித்துள்ளது.

Chat GPT... இணைய உலகில் தற்போது அதிகம் கேட்கப்படும் மற்றும் தேடப்படும் வார்த்தையாக இது மாறி உள்ளது. சாதாரண மனிதன் முதல் பெரிய பெரிய தொழில்அதிபர்கள் அனைவரும் Chat GPT பற்றி பேச தொடங்கி உள்ளனர்.

அப்படியா.. என கேட்டால் நீங்கள் முதலில் சாட் ஜிபிடி (ChatGPT)பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அதன் பயன் என்ன? என்பதை தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் நிச்சயம் வியப்பை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.

