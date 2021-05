கர்நாடகாவில் குழந்தைகளுக்கும் பரவிய கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு.. ஒரே நாளில் 20,378 பேருக்கு கொரோனா

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் நேற்று ஒரே நாளில் 20,378 கொரோனா கேஸ்கள் பதிவாகியுள்ளன. இரு குழந்தைகளுக்கு கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

நாட்டிலேயே கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்று கர்நாடகா.

இங்கு முழு லாக்டவுன் நடைமுறையில் இருந்தாலும், காலை 6 மணி முதல் 10 மணிவரை கடைகளை திறந்திருக்க அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் போல இங்கு தளர்வுகள் இல்லாத முழு லாக்டவுன் நடைமுறையில் இல்லை.

English summary

Karnataka on Sunday reported 20,378 fresh cases and 382 deaths taking the infections and fatalities to 25,87,827 and 28,679 fatalities, the Health department said. Two children from rural Karnataka contract black fungus.