என்னங்க இது.. பெங்களூரில் வடியாத வெள்ளம்.. சாலையில் வளைந்து ஓடிய மீன்.. ‛லபக்கென’ பிடித்த மக்கள்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் பெங்களூரில் வெள்ளம் வடியாததால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் தான் பெங்களூரில் சாலையில் மீன்பிடித்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. தலைநகர் பெங்களூர் உள்பட மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையின் காரணமாக மாநிலத்தில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரி, குளம், அணைகள் நிரம்பி உள்ளன. இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் கடந்த சில நாட்களாக பெங்களூர், ராமநகர், சாம்ராஜ்நகர், மைசூரு, மண்டியா, துமகூரு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. கிராமப்புறங்களில் ஏரிகள் உடைந்துள்ளதால் வீடுகள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன. பெங்களூரை பொறுத்தமட்டில் கடந்த மாதம் 29ம் தேதி காலை முதல் இரவு வரை கனமழைபெய்தது.

English summary

While heavy rains are falling in many places in Karnataka, people are suffering because the flood has not receded in Bengaluru. In this case, there has been an incident of fishing on the road in Bangalore.