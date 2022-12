ஓடுறது தாவுறது எல்லாமே வேணும்.. ஸ்விக்கியில் ரூ.75,378க்கு சிங்கிள் ஆர்டர்..மிரளவைத்த பெங்களூர்வாசி!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் வசித்து வரும் ஒருவர் சிங்கிள் ஆர்டராக ரூ.75,378 க்கு ஸ்விக்கியில் உணவு வாங்கிய அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் இறைச்சியை விரும்பி உண்ணும் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகம் உள்ள நகரங்களில் சென்னை டாப் 3ல் வந்துள்ளதாகவும் ஸ்விக்கி தெரிவித்துள்ளது.

தற்போதைய காலத்தில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர் சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதற்காக பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை நியமனம் செய்து சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.

கணவர்-மனைவி என இருவரும் வேலைக்கு செல்வது, பிடித்த உணவை இருந்த இடத்திலேயே இருந்தபடி உடனே வாங்கி சுவைக்க விரும்புதல், ஓட்டலுக்கு சென்று சாப்பிடுவதில் இருக்கும் சோம்பேறித்தனம், உள்ளிட்டவற்றை முக்கிய காரணமாக கூறலாம்.

