வழி விடமாட்டீயா? 'அந்த' விரலை காட்டிய பைக்கர்.. பிரித்து மேய்ந்த பஸ் டிரைவர்! பெங்களூரில் ஷாக்

பெங்களூரு: பைக் ஓட்டுநர் ஒருவர் 'நடு விரலை' காட்டியதாக கூறி அவரை பெங்களூரு பெருநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் பேருந்து ஓட்டுநர் ஒருவர் கடுமையாக தாக்கியுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் காயமடைந்த பைக் ஓட்டுநருக்கு காதிலிருந்து ரத்தம் வழிந்துள்ளது. இதனால் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சம்பவம் தொடர்பாக காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது பேருந்து ஓட்டுநர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

A Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BTMC) bus driver severely assaulted a bike rider for showing him the 'middle finger'. Currently, related videos are spreading rapidly on social media. The bike driver who was injured in the attack was bleeding from his ear. As a result, he was admitted to the hospital. A complaint has been lodged at the police station regarding the incident and the bus driver has now been dismissed.