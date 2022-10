திடீர் திருப்பம்.. ராகுலை சந்திக்காமல் மைசூரிலேயே தங்கிய சோனியா! பரபர பாரத் ஜோடோ யாத்திரை பின்னணி

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் அக்டோபர் 6ம் தேதி நடக்கும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் சோனியா காந்தி பங்கேற்க உள்ளார். இந்நிலையில் தான் தான் கர்நாடகம் சென்ற சோனியா காந்தி திட்டமிட்டபடி ராகுல் காந்தியை சந்திக்காமல் மைசூரிலேயே தங்கினார். இதன் பின்னணியில் உள்ள விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் இந்திய ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணத்தை துவங்கி உள்ளார்.

கடந்த மாதம் 7ம் தேதி கன்னியாகுமரியிலிரந்து தொடங்கினார். காஷ்மீர் வரை செல்லும் இந்தநடைபயணத்தில் ராகுல் காந்தி 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்களைக் கடந்து 3,500கி.மீ தொலைவுக்கும் நடக்க உள்ளார்.

ராகுல் காந்தியின் பாதயாத்திரை...கர்நாடகாவில் நாளை இணையும் சோனியா காந்தி, பிரியங்கா காந்தி!

