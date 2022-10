பாரத் ஜோடா யாத்திரை நாளுக்கு நாள் வலுவடைகிறது.. மைசூரில் ராகுலுடன் நடைபயணம் செய்த ப சிதம்பரம் ட்விட்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் பாதயாத்திரை மேற்கொண்டு இருக்கும் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியுடன் இணைந்து 5 கிலோ மீட்டர் ப சிதம்பரமும் நடைபயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது ப சிதம்பரம் பாரத் ஜோடா யாத்திரை நாளுக்கு நாள் வலுவடைந்து வருகிறது என ட்விட் வெளியிட்டுள்ளார்.

அடுத்தடுத்த தோல்விகள் மற்றும் முக்கிய மூத்த தலைவர்கள் கட்சியில் இருந்து விலகல் போன்ற காரணங்களால் காங்கிரஸ் கட்சி சற்று பின்னடைவை சந்தித்தது.

இதனால் கட்சியை பலப்படுத்தும் விதமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ என்ற பெயரில் கடந்த மாதம் 7-ஆம் தேதி தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் பாதயாத்திரையை தொடங்கினார்.

கோபியின் மூக்கை உடைத்த பாக்யா... இப்பவாவது இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்களே.. ஆதரவு கொடுக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

P. Chidambaram also walked 5 km along with former Congress president Rahul Gandhi who is on a padayatra in Karnataka state. Then P. Chidambaram's Bharat Jota Yatra is getting stronger day by day and has published a tweet.