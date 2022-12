”தனித்து போட்டி” பாஜக தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்கும்.. கர்நாடகாவில் அமித் ஷா நம்பிக்கை!

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் வரும் 2023 மே மாதத்துக்குள் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இதனையொட்டி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இரண்டு நாள் பயணமாக பெங்களூரு வந்துள்ளார். பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகள் உடனான கூட்டத்தில் அமித் ஷா பேசுகையில், கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் - பாஜக இடையில் நேரடி போட்டி நடப்பதாகவும், யாருடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் பாஜக தனித்து மட்டுமே தேர்தலில் போட்டியிடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் வரும் 2023 மே மாதத்துக்குள் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. கர்நாடகாவை ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகள் ஆட்சியை பிடிக்க தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். ஒருபக்கம் காங்கிரஸ் கட்சி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை மூலம் மாவட்ட வாரியாக வாக்கு சேகரிக்கும் பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இன்னொரு புறம் பாஜக தரப்பில் ஜன் சங்கல்ப யாத்திரை மூலம் சமூக ரீதியான முக்கிய தலைவர்களையும், மடாலய தலைவர்களையும் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர். அதேபோல் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியும் மாவட்ட ரீதியாக வாக்கு சேகரித்து வருகிறது. இதனால் மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

English summary

Assembly elections will be held in Karnataka by May 2023. Union Home Minister Amit Shah has arrived in Bengalore on a two-day visit. Speaking in a meeting with Booth Committee executives, Amit Shah said that there is a direct competition between the Congress and the BJP in Karnataka and that the BJP will contest the elections alone without forming an alliance with anyone.