கிருஷ்ணர்-ராதை பெயிண்டிங்கில் ஆபாசம்.. அமேசானுக்கு கிளம்பிய கடும் எதிர்ப்பு.. பணிந்த நிறுவனம்!

பெங்களூர்: கிருஷ்ண ஜெயந்தியையொட்டி கிருஷ்ணர்-ராதை தொடர்பான ஆபாச பெயிண்டிங் படத்தை விற்க வைத்திருந்ததாக கூறி அமேசான் உள்பட 2 ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனத்துக்கு எதிராக கடும் விமர்சனம் எழுந்தது. இதையடுத்து ஒரு நிறுவனம் பணிந்து அந்த ஆபாச பெயிண்டிங்கை அகற்றியுள்ளது.

இந்து கடவுள் கிருஷ்ணர் அவதரித்த நாள் கிருஷ்ண ஜெயந்தி தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா நேற்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

இந்தியா முழுவதும் நேற்று கோவில்களில் அதிகாலை முதலே சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துக் கொண்டு பஜனைகள் பாடி கிருஷ்ணனை வழிபட்டனர்.

On the occasion of Krishna Jayanti, two online trading companies, including Amazon, have come under heavy criticism for selling an obscene painting of Krishna and Radha. A company has since bowed down and removed the obscene painting.