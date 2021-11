முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை சொந்த மாவட்டத்தில் தோற்ற பாஜக.. எடியூரப்பா கோஷ்டி உற்சாகம்.. என்ன நடந்தது?

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற 2 சட்டசபை இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் மாநிலத்தில் உள்ள இரண்டு முக்கிய கட்சிகளுக்கும் கலவையான ரிசல்ட்டை பரிசாக கொடுத்துள்ளன.

ஆளும் பாஜக சிந்தகி தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெற்றது, ஆனால் முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையின் சொந்த மாவட்டத்தில் உள்ள ஹனகல்லில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது.

இரண்டு இடங்களிலும் முஸ்லிம் வேட்பாளர்களை நிறுத்திய மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியின் வியூகம் பலிக்கவில்லை.

English summary

The BJP leadership fired BS Yediyurappa from the post of Chief Minister due to old age. After this Basavaraj Bommai was made the CM in the first election held the BJP leadership did not give much importance to BS Yediyurappa. That is why the BJP's defeat in the Hanagal constituency has given joy to BS Yediyurappa supporters