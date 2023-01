ஒரே ஒரு நாயை.. ரூ.20 கோடி தந்து வாங்கிய பெங்களூர் தொழிலதிபர்.. ஏன் இவ்வளவு? காரணம் இருக்கு மக்களே!

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: ஓநாயையே கொன்று வீழ்த்தும் திறன் கொண்ட 'காகேசியன் ஷெப்பர்டு' நாயை ரூ.20 கோடி கொடுத்து பெங்களூரை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் வாங்கியிருக்கிறார்.

ஒரு மிகப்பெரிய ஆடம்பர பங்களாவை விட அதிக விலை கொண்ட இந்த நாய் தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய நாய் இனங்களில் ஒன்று எனக் கூறப்படுகிறது.

ரஷ்யா, ஜார்ஜியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் அதிகம் காணப்படும் இந்த காகேசியன் ஷெப்பர்டு நாயை, இந்தியாவில் மிக மிக அரிதாகவே காண முடியும்.

English summary

A businessman from Bangalore has bought a Caucasian Shepherd'' dog, which has the ability to kill a wolf, for Rs 20 crore. Costing more than a huge luxury bungalow, this dog is said to be one of the largest dog breeds in the world.