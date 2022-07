மங்களூரில் தொடரும் கொலைகள்! பதறும் மக்கள்! விசாரணையில் குதித்த போலீஸ்.. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியா?

Bangalore

பெங்களூரூ: கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரு அருகே சமீபத்தில் பாஜக இளைஞர் அமைப்பின் உறுப்பினர் ஒருவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் தற்போது அதே பகுதியில் இஸ்லாமியர் ஒருவர் அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் அருகில் இருந்த சிசிடிவி கேரமராவில் பதிவாகியுள்ளது. அடுத்தடுத்து நடக்கும் கொலை சம்பவத்தால் மாவட்டம் முழுவதும் காவல்துறையினர் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

கர்நாடக மாநிலத்தின் தட்சிண கன்னடம் மாவட்டத்தின் பெல்லாரே கிராமத்தில் கடந்த 26ம் தேதி இரவு பிரவீன் நெட்டாறு எனும் இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

The savage attack, caught on a CCTV camera, took place amid tension in the district over the killing of BJP youth wing leader Praveen Nettaru on Tuesday night.