ஓசூருக்கும் பெங்களூருக்கும் இடையே.. சூப்பராக இருக்குமே மாநில நுழைவாயில்.. ஆனா இப்போ இப்படி ஆகிடுச்சே

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: ஓசூர் - பெங்களூர் இடையே உள்ள தமிழக கர்நாடகா மாநில எல்லையை பிரிக்கும் நுழைவாயில் இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று அதிர்ந்து போய் உள்ளனர் அந்த வழியாக பயணிக்கும் மக்கள்.

தமிழகம்- கர்நாடக எல்லைப்பகுதியில் போக்குவரத்து எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும். இருமார்க்கமாகவும் வாகனங்கள் வரிசை கட்டி சென்றபடி இருக்கும்.

இதில் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் சொல்லவே வேண்டாம் என்கிற அளவுக்கு வாகன போக்குவரத்து அதிக அளவில் காணப்படும்.

English summary

The people traveling through Hosur-Bangalore are shocked that the border between Tamil Nadu and Karnataka has become like this.