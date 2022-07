யோகி அல்ல.. ஆயிரம் மோடி வந்தாலும்.. கர்நாடகாவில் எதுவும் பலிக்காது.. குமாரசாமி அதிரடி!

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் கலவரம் கட்டுக்குள் வரவில்லை என்றால் யோகியின் மாடலை கையில் எடுக்க வேண்டிய வரும் என்ற முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை பேசியதற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம் தக்‌ஷின கன்னடாவில் உள்ள மங்களூருவில் மாவட்ட பாஜக இளைஞரணி உறுப்பினர் பிரவீன் நெட்டாரு மர்ம கும்பலால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து சுல்லியா, கடபா மற்றும் புத்தூர் தாலுக்காக்களில் விஷ்வ இந்து பரிஷத் சார்பாக முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது முழு அடைப்பை மீறி இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள் மீது அவர்கள் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர்.

கலவர பூமியான கர்நாடகா! பாஜக நிர்வாகி கொலையால் பதற்றம்.. அமைச்சர் மீதே தாக்குதல் - போலீஸ் லத்திசார்ஜ்

English summary

Karnataka CM Basavaraj Bommai on Thursday said he will implement the 'Yogi model' in the state to curb communal violence. Ex-CM HD Kumaraswamy said the ‘Yogi model’ will not work in Karnataka