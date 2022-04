ஹிஜாபை அடுத்து ஹலால் இறைச்சிக்கு குறி... பெங்களூரு மாநகராட்சிக்கு கர்நாடக அரசு பரபர உத்தரவு

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் ஹலால் இறைச்சியை இஸ்லாமிய வியாபாரிகள் விற்பனை செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து பஜ்ரங்தள் அமைப்பினர் மிரட்டல் விடுத்த நிலையில், கறிக்கடைகளில் கால்நடைகள் முறையாக வெட்டப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய அம்மாநில கால்நடைத் துறை பெங்களூரு அரசுக்கு உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.

கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் தடை தொடரும் என்ற கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து அம்மாநிலத்தில் ஹலால் இறைச்சி பிரச்சனையை இந்துத்துவ அமைப்புகள் குறிவைத்து உள்ளனர்.

கோயில் திருவிழாவில் இஸ்லாமிய வியாபாரிகள் கடை நடத்தக்கூடாது என இந்துத்துவ அமைப்புகள் மிரட்டல் விடுத்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதுதான் தமிழ்நாடு! தேவாலய வளாகத்தில் தொழுத இஸ்லாமியர்கள்.. திண்டுக்கல் ஹிஜாப் மாநாட்டில் நெகிழ்ச்சி

English summary

The Karnataka Animal Husbandry Department has ordered the Bangalore government to inspect whether cattle are being slaughtered with the PCA act after the Bajrang Dal organization threatened to sell halal meat to Islamic traders.