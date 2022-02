சட்டசபைக்கு நான் ஹிஜாப் அணிந்து வருவேன் - முடிந்தால் என்னை தடுங்கள் - சவால் விடும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ

Bangalore

பெங்களூர்: தைரியம் இருந்தால் சட்டசபையில் ஹிஜாப் அணிந்து வரும் தன்னைத் தடுத்து பார்க்கட்டும் என காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ சவால் விடுத்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் கடந்த சில மாதங்களாக பியூ கல்லூரிகளில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஹிஜாப் அணிந்து வகுப்பிற்கு வருவது தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிந்து வரும் மாணவிகளை வகுப்பறைக்குள் அனுமதிக்கவில்லை கல்லூரி நிர்வாகம்.

கல்லூரிகளில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வருவதற்கு, உடுப்பி பகுதியில் உள்ள கல்லூரிகளில் இயங்கி வரும் இந்து அமைப்பை சேர்ந்த மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காவி துண்டு அணிந்து வந்தனர்.

English summary

The Congress MLA has challenged the assembly to stop him from wearing the hijab if he has the courage.