ஹிஜாப் அணிய அனுமதி கேட்ட மைனர் சிறுமிகள் விவரங்களை ட்விட்டரில் வெளியிட்ட பாஜக.. எதிர்ப்பால் டெலிட்!

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ஹிஜாப் விவகாரத்தில் காங்கிரஸை விமர்சிக்க மாணவிகளின் விபரங்களை வெளியிட்டு பாஜக சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது.

கர்நாடகத்தில் ஹிஜாப், காவி ஷால் போராட்டம் இந்தியாவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உடுப்பியில் துவங்கிய இந்த பிரச்னை பிற மாவட்டங்களிலும் விஸ்வரூபம் எடுத்தது. சில கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. மேலும் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சீருடையை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என கர்நாடக அரசு உத்தரவிட்டது.

ஹிஜாப் தடையை எதிர்த்து உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். கர்நாடக தலைமை நீதிபதி ரித்து ராஜ் அஸ்வதி, நீதிபதிகள் கிருஷ்ணா தீட்சித், ஜெஎம் காஸி அமர்வு வழக்கை விசாரித்து வருகிறது.

ஹிஜாப்: துருக்கி, தென் ஆப்பிரிக்கா.. பல நாட்டு சம்பவங்களை குறிப்பிட்டு ஹைகோர்ட்டில் அனல் பறந்த வாதம்

English summary

The BJP has been embroiled in controversy by releasing details of students, criticizing Congress over the hijab issue, who filled case against Karnataka high court.