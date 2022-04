சித்தராமையா, குமாரசாமி உட்பட 61 பேருக்கு கொலை மிரட்டல்.. கடிதம் அனுப்பிய இந்துத்துவா அமைப்பு

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர்கள் சித்தராமையா, குமாரசாமி மற்றும் எழுத்தாளர்கள் என மொத்தம் 61 பேருக்கு இந்துத்துவா அமைப்பு ஒன்றின் பெயரில் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக உள்ளார். தொடர்ச்சியாக மாநிலத்தில் சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் நடந்து வருகின்றன.

ஹிஜாப் தடை, கோவில்களில் முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு, ஹலால் இறைச்சி பிரச்சனை, முஸ்லிம் வியாபாரிகளிடம் இந்துக்கள் பொருட்கள் வாங்க வேண்டாம் என்பன போன்ற பிரச்சனைகள் அடுத்தடுத்து எழுந்துள்ளன. மேலும், மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் சில அமைப்புகள் பிரசாரங்களை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தீர்ப்பை அனைவரும் ஏற்க வேண்டும்.. கலவரம் செய்தால் நடவடிக்கை.. கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் எச்சரிக்கை.!

