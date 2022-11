அரசு டாக்டர் பார்வையில் "காந்தாரா!" இவ்வளவு "டீட்டெய்ல்" உள்ளதா?.. மறைந்திருக்கும் மாஸ் குறியீடுகள்!

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில், கன்னடத்தில் வெளியாகி உலகம் முழுக்க சக்கைபோடு போட்டு வசூலில் சாதனை படைத்த காந்தாரா திரைப்படம் தற்போது அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்திலும் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் படத்தை பார்க்க முடியும் என்றாலும், கன்னட மொழியில் பேசவிட்டு, சப் டைட்டிலில் ரசிக்கிறார்கள் தமிழர்கள். காரணம், தத்ரூபமான அந்த நேட்டிவிட்டி போய்விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான்.

Dhanush Kantara Climax-அ ரொம்ப பாராட்டுனாரு | Rishab Shetty *Shorts

இந்த திரைப்படம், பிளாக் ஹோல் தத்துவத்தை பேசுகிறது, பிளாக் பேந்தரை நினைவுபடுத்துகிறது, இது மார்வல் பாணி என ரசிகர்கள் பலரும் படத்தில் காட்டப்படும் டீட்டெயிலிங்கை டீகோட் செய்து சிலாகித்து வருவதை வலைத்தளங்களில் பார்க்க முடிகிறது.

இந்த படத்தின் அடிநாதத்தை அரசு மருத்துவரான அருண் பிள்ளை இன்னும் டீட்டெயிலாக தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் எழுதியுள்ளார். அதில், காந்தாரா திரைப்படத்தில் காட்டப்படும், பஞ்சுருளி மற்றும் குலிகா தெய்வங்களின் மூலமும், கதாப்பாத்திரங்கள் வழியாக தெய்வங்கள் ஊடுருவி சென்றது எப்படி என்பதை பற்றியும் கூறியுள்ளார்.

இதோ அவரது வார்த்தைகளில் இருந்து.. இதற்கு மேல் உலகமே பாராட்டிய படத்தை புகழ்ந்து எழுதுவது ஏற்புடையதல்ல.‌ ஆகவே படத்தில் நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ள தவறிய சிலவற்றைப் பற்றி எழுதுகிறேன். வேண்டுமானால் இந்த கட்டுரையை படித்து விட்டு மீண்டும் ஒருமுறை படத்தை OTTல் பாருங்களேன். 'காந்தாரா' என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் 'அடர் காடு' என்று பொருள்படும். அது வெறும் மேம்போக்கான பொருள் மட்டுமே என்றாலும், உட்பொருள் 'பிறப்புகளின் அடர்வு' என்பதே ஆகும். ஒரு மனிதனின் ஜனன-மரண பிறவி என்பது காடு போன்றது. அதில் சிக்கி தவிக்காமல் இருக்க, சரணாகதி எனும் மோக்‌ஷமே வழி என்பது சூசகம்.

படத்தில் விலங்குகள் வாழும் காடு, மனிதர்கள் வாழும் கிராமம் இரண்டிற்குமான எல்லை வரையறை தான் முக்கிய பொருளாக பேசப்பட்டுள்ளது. இரண்டில் வாழும் உயிரினங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்றி வாழ வேண்டும் என்பதே வேட்கை. அதற்கு தெய்வம் எப்படி உதவியது என்பதே கதை. இதனைப் படத்தின் உட்பொருளாக எப்படி எடுத்து சென்றார்கள் என்பதே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நாம் முதலில் கர்நாடக மாநிலம் துளு நாட்டின் சில பாரம்பரியங்களையும், கலாச்சாரங்களையும், அவர்களது மண்ணின் தெய்வங்களையும் விளங்கிக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

காந்தாரா காரணம்.. உருவான பிணைப்பு.. குலதெய்வம் கோவில்களுக்கு குடும்பத்தோடு கிளம்பி செல்லும் மக்கள்!

English summary

Kantara hidden details explanation: Mega hit Kantara movie releaed in OTT Platform Amazon. Kandhara movie dubbed in all Indian languages including Tamil. Although the film can be watched in languages including Tamil, Fans prefer to watch only in Kannada and enjoy it with subtitles. The reason is that the realistic Nativity should not be lost.