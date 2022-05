சிஎம் பதவி வேணுமா? 2500 கோடி கொடுத்தால் சீட்டில் உட்காரலாம்! கர்நாடகாவில் அதிரடி ஆஃபர்.. பகீர் தகவல்

Bangalore

பெங்களூர்: ‛‛கர்நாடக முதல்வராக வேண்டுமானால் ரூ.2,500 கோடி கொடுங்க'' என தன்னிடம் ஒருவர் கேட்டதாக அம்மாநில மூத்த பாஜக தலைவரும், எம்எல்ஏவுமான பசனகவுடா பட்டீல் யத்னால் கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் கர்நாடகத்தில் பாஜகவில் முதல்வர் பதவிக்கு ரூ.2,500க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றம்சாட்டிய காங்கிரஸ், இதுபற்றி விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார். கட்சியின் மூத்த தலைவராகவும், விஜயாப்புரா நகர் சட்டசபை தொகுதி எம்எம்ஏவுமாகவும் இருப்பவர் பசனகவுடா பட்டீல் யத்னால்.

இவர் அமைச்சர் பதவியை எதிர்பார்த்தார். ஆனால் அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கவில்லை. அமைச்சர் பதவியை பிடிக்க அவர் டெல்லி சென்று சில தலைவர்களையும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். ஆனாலும் அவருக்கு நேரம் கூடி வரவில்லை.

