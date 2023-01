கன்னடம் பேசிய பெண் மீது தாக்குதல்.. ‛மலையாளி’ அடித்ததாக கண்ணீரோடு கதறி வீடியோ.. பரபர பெங்களூர்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூர் பிடிஎம் லேஅவுட்டில் உள்ள பிஜியில் வசித்து வரும் இளம்பெண் ஒருவர் கண்ணீரோடு, ‛‛கன்னடம் பேசியதால் மலையாளி பெண் என் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து தாக்கி உள்ளார்'' என வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவும் நிலையில் பெங்களூரில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுபற்றி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை துவங்கி உள்ளனர்.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவின் தலைநகர் பெங்களூரில் ஐடி உள்பட ஏராளமான நிறுவனங்கள் உள்ளன. இதனால் கர்நாடக மக்கள் மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலங்கானா, கேரளா உள்பட வடமாநில மக்களும் ஏராளமானவர்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

ஏறக்குறைய இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களும் கூலி வேலை முதல் பெரிய பெரிய ஐடி நிறுவனங்களில் உயர் பொறுப்புகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர். பலபேர் குடும்பத்துடன் வீடுகள் எடுத்து தங்கியுள்ள நிலையில் இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் விடுதிகள், பிஜிகளில் அறை எடுத்து தங்கி பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சான்ஸே இல்லை.. ஆளுநர் மாளிகையில் ஓபிஎஸ்ஸை பார்த்து ஈபிஎஸ் கொடுத்த ரியாக்சன்.. பரவும் வீடியோ

English summary

A young woman living in a PG in Bangalore's BTM layout now posted a video in tears saying, Malayali girl grabbed my hair and attacked me because I spoke Kannada.'' As this video is spreading rapidly on social media, Bengaluru is in a frenzy. The police have registered a case and started investigation.