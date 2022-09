இன்னும் சம்பவம் முடியல! பெங்களூரில் அடுத்த 2 நாட்கள் கனமழை! வானிலை மையம் வார்னிங்! மிரளும் மக்கள்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: தலைநகர் பெங்களூரில் கடந்த சில நாட்களாகவே கனமழை வெளுத்து வாங்கும் நிலையில், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய வார்னிங்கை கொடுத்துள்ளது.

கோடைக் காலம் முடிந்தது முதலே இந்தியா முழுக்க பரவலாக நல்ல பருவ மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் நாட்டில் பல பகுதிகளில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.

நமது அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் பல இடங்களில் மிக மோசமான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

சரியா போச்சு.. பெங்களூரில் மேலும் 5 நாட்களுக்கு கனமழை.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

English summary

worst is not over for Bangalore as IMD issued new warning: Heavy rain is ahead for Bangalore and its surrounding parts.