ஜாக்கிங் சென்ற உளவுத்துறை முன்னாள் அதிகாரி.. வேகமாக மோதிய மர்ம கார்.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் 82 வயதான உளவுத்துறை முன்னாள் அதிகாரி ஆர்.என்.குல்கர்னி கார் விபத்தில் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்த காவல்துறையினர் இது விபத்து அல்ல திட்டமிட்ட கொலை என்று கூறியுள்ளனர்.

குல்கர்னி வழக்கமாக காலை வாக்கிங் சென்றுகொண்டிருக்கையில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. முன்னாள் உளவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழப்பில் திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளிவந்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

The death of 82-year-old former intelligence officer RN Kulkarni in a car accident in Mysore, Karnataka caused a great tragedy. However, the police who registered a case and investigated the incident said that it was not an accident but a premeditated murder. The incident happened when Kulkarni was taking her usual morning walk. Shocking facts have emerged in the death of a former intelligence officer.