ராங் ரூட் ரெய்டு.. நள்ளிரவில் காரை துரத்தி 'பஞ்சாயத்து' வைத்த இளைஞர்கள்! காட்டி கொடுத்த டேஷ் கேமிரா

நள்ளிரவு பயணத்தின் போது அடையாளம் தெரியாத நபர்களுக்காக கார் கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் திறக்க வேண்டாம் என்று காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தல்.

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரு: பெங்களூரில் நள்ளிரவில் கார் மீது பைக்கை மோதிவிட்டு காரில் உள்ளவர்களிடம் சண்டை போடுவதற்காக 5 கி.மீ தூரம் காரை துரத்தி சென்ற இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரை சேர்ந்த தம்பதியினர் ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று வெளியூர் சென்று விட்டு காரில் வீடு திரும்பியுள்ளனர். இவர்கள் வீடு திரும்ப அதிகாலை 3 மணி ஆகியுள்ளது. அப்போது கிழக்கு பெங்களூரு பகுதியில் வந்துக்கொண்டிருந்தபோது இடதுபுறமாக திரும்ப கார் முயன்றிருக்கிறது. ஆனால் எதிரே வேகமாக பைக்கில் வந்த இருவர் இந்த காரில் மோதி கீழே விழுந்துள்ளனர். பெரிய அடி எதுவும் படவில்லை என்றாலும் கூட பைக்கை ஓட்டி வந்த இளைஞர் காரில் இருந்தவர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார்.

சென்னையில் பரவும் மர்ம காய்ச்சல்.. ரத்த மாதிரிகள் சொல்வது என்ன? கூடவே பரவும் டெங்கு.. உஷார்!

காரிலிருந்து அவர்களை கீழே இறங்க சொல்லியுள்ளார். ஆனால் தம்பத்தியினர் காரிலிருந்து கீழே இறங்கவில்லை. தங்கள் காரில் கேமிரா இருப்பதாகவும் நடந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் எனவே எங்கள் மீது தவறு இல்லை என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர். அதை ஏற்காத இளைஞர்கள் தொடர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். பின்னர் மொபைலை எடுத்து அவருடைய நண்பர்களுக்கு போன் செய்துள்ளனர். மட்டுமல்லாது பைக் மீது மோதியதற்காக பணம் கேட்டும் மிரட்டியுள்ளனர்.

English summary

In Bengaluru, the youth who rammed their bike into a car in the middle of the night and chased the car for 5 km to fight with the people in the car have been arrested.