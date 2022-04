சமூக வலைதள பதிவால் வெடித்த வன்முறை... கர்நாடகத்தில் போலீஸ் நிலையம் மீது கல்வீச்சு... 144 தடை உத்தரவு

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் தார்வார் மாவட்டத்தில் சமூக வலைதள பதிவு தொடர்பாக ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் போலீஸ் நிலையத்தின் மீது கல்வீசப்பட்டது. இந்த வன்முறையில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 12 பேர் காயமடைந்தனர். இதுதொடர்பாக 40 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பதற்றம் நிலவுவதால் ஏப்ரல் 20 வரை 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் தார்வார் மாவட்டம் உப்பள்ளியில் குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதுகுறித்து பழைய உப்பள்ளி போலீசில் அவர்கள் புகார் செய்தனர்.

இந்த புகார் மீது விசாரணை நடத்திய போலீசார் அந்த நபரை கைது செய்தனர். இருப்பினும் அவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் பழைய உப்பள்ளி போலீஸ் நிலையம் முன்பு திரண்டனர்.

English summary

A man had shared an objectionable post on social media targeting the particular community. Subsequently, Police arrested the man and a case was registered against him. Around 40 people were arrested after a mob threw stones at the old Hubli police station in the Dharwad district of Karnataka last night, which left twelve police personnel, including an inspector, injured.