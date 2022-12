500 ரூபாய் அப்பே.. சிப்ஸ் பாக்கெட்டுகளுக்குள் பணத்தாள்? போட்டி போட்டு கடையை காலி செய்த கிராம மக்கள்

Bangalore

பெங்களூரு: நொறுக்குத்தீனி உணவான சிப்ஸ் பாக்கெட்டுகளுக்குள் 500 ரூபாய் பணத்தாள் இருந்ததாக தகவல் பரவியிருக்கிறது. இதனால், கடைகளை நோக்கி படையெடுத்த கிராம மக்கள் 20 ஆயிரம் முதல் 40 ஆயிரம் சிப்ஸ் பாக்கெட்டுகளை வாங்கி காலி செய்து விட்டனராம்.

கர்நாடக மாநிலம் ராய்ச்சூர் மாவட்டத்தில் கடைகளில் விற்கப்பட்ட சிப்ஸ் பாக்கெட்டுகளில் 500 ரூபாய் தாள் இருந்தது வாடிக்கையாளர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இந்தத் தகவல் அந்தப் பகுதி முழுவதும் காட்டுத்தீ போல பரவியதால், மொத்த சிப்சையும் வாங்கி குவித்து இருக்கின்றனர் அந்த ஊர் பொதுமக்கள். இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு:-

பெரிய நகரம் முதல் சிறிய கிராமம் வரை பெட்டிக்கடைகளில் வெளியில் வண்ண வண்ண நிறங்களில் சிப்ஸ் பாக்கெட்டுகள் தொங்குவதை அனைவரும் பார்த்து இருப்போம். சிறுவர்கள் மட்டும் இன்றி பெரியவர்களுக்கு கூட வாங்கி ருசி பார்த்து விட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில், சிப்ஸ் பாக்கெட்டுகள் பல வண்ணங்களிலும் பிளேவர்களிலும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

English summary

Rumor has it that a 500 rupee note was inside the packets of chips, a snack food. Due to this, the villagers stormed towards the shops and bought 20 thousand to 40 thousand packets of chips and emptied them.