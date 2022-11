முஸ்லீம், தலித்தை முதல்வராக்குவோம்.. கர்நாடகாவில் பாஜகவுக்கு எதிராக குமாரசாமி எடுக்கும் அஸ்திரம்!

Bangalore

பெங்களூர் : 2023 கர்நாடகா சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தால், ஒரு முஸ்லீமை முதல்வராக்க கட்சி தயாராக இருப்பதாக ஜேடிஎஸ் தலைவர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜேடிஎஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் தலித் ஒருவருக்கும், பெண் ஒருவருக்கும் துணை முதல்வர் பதவி அளிக்கப்படும் என்றும் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சியில், இஸ்லாமியர்கள் தொடர்பான சர்ச்சைகள் நிலவி வரும் நிலையில், இஸ்லாமியரை முதல்வர் ஆக்கத் தயார் எனக் கூறி, அனைவரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார் குமாரசாமி.

English summary

Janata Dal (Secular) party chief and former Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy said that the party was open to having a Muslim Chief Minister if the party came to power independently.