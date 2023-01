நோ டிராபிக்..ஜஸ்ட் 20 நிமிடம் தான்.. பெங்களூரில் இருந்து ஓசூருக்கு இனி ஹெலிகாப்டரில் பறக்கலாம்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தின் தலைநகரான பெங்களூரில் உள்ள கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தையும், தமிழ்நாட்டின் தொழில் நகரமாக உருவாகி உள்ள கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரையும் இணைக்கும் வகையில் ஹெலிகாப்டர் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் 70 கிலோமீட்டரை 3 மணிநேரத்துக்கு பதில் வெறும் 20 நிமிடத்தில் பொதுமக்கள் கடக்கலாம். இந்த ஹெலிகாப்டர் சேவையை எப்படி பெறுவது? டிக்கெட் கட்டணம் என்ன? என்பது பற்றிய பல்வேறு தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாடு- கர்நாடகா எல்லையில் கிருஷ்கிரி மாவட்டம் உள்ளது. இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள தான் இருமாநிலங்களின் எல்லையில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய நகராகும். இங்குள்ள தொழிற்பேட்டையில் டிவிஎஸ் உள்பட ஏராளமான முன்னணி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

தற்போது புதிய நிறுவனங்களில் அங்கு படையெடுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக ஐடி நிறுவனங்கள் ஓசூருக்கு வருகின்றன. இதனால் பெங்களூரில் இருந்து தினமும் ஏராளமானவர்கள் ஓசூர் வந்து செல்கின்றனர். அதேபோல் ஓசூர் மற்றும் அதனை சுற்றிய பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அதிகளவில் பெங்களூர் சென்று வருகின்றனர்.

English summary

A helicopter service is to be launched to connect the Kempegowda International Airport in Bangalore, the capital of Karnataka state, and Hosur, Krishnagiri district, which is emerging as an industrial city in Tamil Nadu. With this, the public can cover 70 kilometers in just 20 minutes instead of 3 hours. How to get this helicopter service? What is the ticket fee? Various information has been published about it.