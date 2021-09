பெங்களூரு இல்லத்தில் பிரபல நடிகை தூக்கிட்டு தற்கொலை.. சிக்கியது 4 பக்கத்தில் எழுதிய பரபரப்பு கடிதம்

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: கன்னட டிவி நடிகை சௌஜன்யா இன்று காலை பெங்களூருவில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் தூக்கிட்ட நிலையில் பிணமாக மீட்கப்பட்டார். அவர் தனது தற்கொலைக்கான காரணத்தை 4 பக்கங்களில் கடிதமாக எழுதி வைத்துள்ளார். அந்த கடிதத்தை கைப்பற்றி உள்ள போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கன்னட தொலைக்காட்சி நடிகை சௌஜன்யா இன்று பெங்களூருவில் உள்ள அவரது வீட்டில் இறந்து கிடந்தார். 25 வயதாகும் சௌஜன்யா தற்கொலை செய்யும் முன் கைப்பட எழுதியிருந்த கடிதம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது,.

அவருடைய உண்மையான பெயரான சவி மடப்பா என்ற பெயருடன் கடிதம் இருந்தது. அவர் தனது தற்கொலைக்கு திரைத்துறையில் தனக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை மற்றும் மன அழுத்தம் தான் காரணம் என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Kannada TV actor Soujanya dies allegedly by suicide. She hanged herself to death inside her apartment. Police have registered a case and an investigation is underway. A death note was also found: SP Ramanagara District.