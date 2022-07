பறந்து போன செல்ல கிளி. . கண்டுபிடித்து கொடுத்தவருக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டம்.. இவ்வளவு ஆயிரமா?

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் மாயமான கிளியை கண்டுபிடித்து உரியவரிடம் ஒப்படைத்த நபருக்கு சன்மானமாக ரூ 85 ஆயிரம் கிடைத்துள்ள சம்பவம் பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பொதுவாக மக்கள் தங்களுக்கு பிடித்தமான விலங்குகள், பறவைகளை வீட்டில் ஒருவர் போல ஆசையுடன் வளர்ப்பர். அதற்கு ஆசையாய் பெயர் ஒன்று வைத்து செல்லமாக அழைத்து வருவர்.

அப்படித்தான் கார்நாடக மாநிலம் துமங்குரு மாவட்டத்தில் ஒரு குடும்பத்தினர், தங்கள் வீட்டில் ஒரு நபர் போல ஆசை ஆசையாய் ஒரு கிளி ஒன்றை வளர்த்து வந்துள்ளனர். அவரது வீட்டில் வளர்ந்து வரும் இந்த கிளிக்கு 30 மாதம் ஆகிறது. தங்கள் குடும்பத்தில் கிளியும் ஒரு நபர் தான் என்கின்ற வகையில் அதனை வளர்த்து வந்துள்ளனர். அதற்கு பிடித்தமான உணவுகளை வாங்கி கொடுப்பது, அவற்றுடன் பேசி மகிழ்வது என கிளியை நன்கு பராமரித்து வந்துள்ளனர்.

English summary

The person who found the missing parrot in Karnataka and handed it over to the rightful owner has received a reward of Rs 85,000 which has surprised many people.